Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια

Οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι ισορροπίες μεταβάλλονται με ραγδαίους ρυθμούς στη «Γη της ελιάς». Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που ξεπερνούν τη φαντασία. Η Αριάδνη τρέμει για την αλλαγή στη στάση της Ισμήνης σε σχέση με το μωρό. Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA: Η Ισμήνη εξιστορεί […]