Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Δώρο» 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
Απόψε στις 22:20 στο MEGA, η «Γη της ελιάς» ανοίγει έναν κύκλο γεγονότων που δύσκολα θα ανακοπεί. Λίγο πριν οι ζωές τους πάρουν καθοριστικές κατευθύνσεις, μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις σπρώχνουν τους ήρωες στα άκρα… Ο Στέφανος με τη Βασιλική ασχολούνται με τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης […]
Η αντίστροφη μέτρηση για το αναμενόμενο Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε. Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00. Δείτε το trailer Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA!
Το 24ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον, καθώς η Αρετή εξοργίζεται με την πρωτοβουλία του να την παρακάμψει… Ο Σάββας αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και να εγκατασταθεί στο σπίτι της Μίνας. Επεισόδιο 24 (Τρίτη 16 […]
Οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι ισορροπίες μεταβάλλονται με ραγδαίους ρυθμούς στη «Γη της ελιάς». Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που ξεπερνούν τη φαντασία. Η Αριάδνη τρέμει για την αλλαγή στη στάση της Ισμήνης σε σχέση με το μωρό. Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA: Η Ισμήνη εξιστορεί […]