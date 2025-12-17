Η αιώνια πόλη Ρώμη, έζησε μια βραδιά, στις 29 Νοεμβρίου, που συνδύασε την τέχνη, τη φιλανθρωπία και τη διεθνή λάμψη, με το MYTHOS Gala & Awards να μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της χρονιάς.

Σε ένα από τα πιο ιστορικά και αριστοκρατικά παλάτια της Ευρώπης, το εμβληματικό Palazzo Colonna, προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς συναντήθηκαν για έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη της φιλανθρωπίας μέσα από τον πολιτισμό.

Η διοργάνωση, αφιερωμένη σε δύο θρύλους που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, τη Maria Callas και τον Gianni Versace, τελούσε υπό την Αιγίδα της Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας και έφερε την υπογραφή της Προέδρου και ιδρύτριας του θεσμού, της διεθνώς καταξιωμένης εικαστικού Ιωάννας Ευθυμίου, σε συνεργασία με την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna και την Επίτιμη Πρέσβη του θεσμού, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου, διακεκριμένη νομικό και φιλάνθρωπο. Την παρουσίαση της λαμπερής βραδιάς ανέλαβαν η Θεοδώρα Μιχαλολιάκου μαζί με τη γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφο και ηθοποιό Claudia Conte.

Ξεχωριστή δυναμική είχε το κεντρικό πάνελ της διοργάνωσης, όπου αποτυπώθηκε με σαφήνεια το όραμα και η διεθνής ταυτότητα του θεσμού. Πλάι στην Ιωάννα Ευθυμίου, τη Θεοδώρα Μιχαλολιάκου και την Πριγκίπισσα Olimpia Colonna, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η Αγγελική Μιχαλολιάκου, η οποία ξεχώρισε τόσο για την ουσιαστική της παρουσία όσο και για τη συμβολή της στη συνοχή και το μήνυμα της εκδήλωσης. Η Αγγελική Μιχαλολιάκου αποτέλεσε σημείο αναφοράς της βραδιάς, εκπέμποντας το σύγχρονο, εξωστρεφές και κοινωνικά ευαίσθητο πρόσωπο του MYTHOS, ενώ η αλληλεπίδρασή της με τους βραβευθέντες και τους επίσημους προσκεκλημένους ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της τελετής απονομών, τιμήθηκαν προσωπικότητες με σημαντικό έργο και διεθνή επιρροή. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η βράβευση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία έλαβε τα βραβεία Inspirational Woman of the Year και Philhellenic Excellence Award. Στην ομιλία της, που χαρακτηρίστηκε ιστορική, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ–Ελλάδας, τονίζοντας ότι «θα είναι οι καλύτερες από ποτέ».

Εξίσου σημαντική ήταν η βράβευση της HRH Princess AlJoharah bint Talal bin Abdulaziz Al Saud, Πριγκίπισσας της Σαουδικής Αραβίας, με το Βραβείο Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα, ως αναγνώριση του οράματος, της κοινωνικής της δράσης και της επιχειρηματικής της προσέγγισης.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης της Giusy Versace, Παραολυμπιονίκη και ιδρύτρια του οργανισμού Disabili No Limits, η οποία έλαβε το βραβείο «Γενναία Καρδιά & Αθλήτρια της Χρονιάς». Τα έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν στο ίδρυμα, το οποίο προσφέρει σύγχρονα βοηθήματα κινητικότητας και προσθετικά άκρα σε άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα σε όσα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μεταξύ των βραβευθέντων για το σύνολο της προσφοράς τους ήταν επίσης:

η Διονυσία Αυγερινοπούλου (Βραβείο Προστασίας του Πλανήτη)

(Βραβείο Προστασίας του Πλανήτη) ο Ορέστης Τσακαλώτος (Βραβείο Φιλανθρωπίας)

(Βραβείο Φιλανθρωπίας) ο θρυλικός σχεδιαστής του οίκου Versace Bruno Gianesi

ο Placido Domingo Jr για τη μουσική του πορεία

για τη μουσική του πορεία η σοπράνο Friederike Krum (Βραβείο Όπερας)

(Βραβείο Όπερας) η Αναστασία Βαλαβανίδη από την Ελλάδα και ο Maurits Drenth από το Μονακό, που μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους.

Στην καλλιτεχνική ταυτότητα της βραδιάς συνέβαλαν και οι εικαστικοί Ilian Rachov, Marcos Marin, Μάκης Κουλιάνος, B. Zarro και Αγγελική Μαυρίδου.

Ένα παλάτι-σύμβολο για μια ιστορική βραδιά

Το Palazzo Colonna, με ιστορία που ξεπερνά τους οκτώ αιώνες, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό της λαμπερής αυτής βραδιάς. Η περίφημη Galleria Colonna, κορυφαίο δείγμα μπαρόκ αισθητικής, φιλοξένησε στιγμές υψηλής τέχνης, ενώ το επίσημο δείπνο πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική σάλα του Πάπα Μαρτίνου Ε’, στην ιστορική Αίθουσα των Καρδιναλίων.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε ξενάγηση στους χώρους του παλατιού, εγκαίνια έκθεσης με σπάνια έργα από την προσωπική συλλογή του Gianni Versace του συλλέκτη Antonio Caravano, τελετή απονομών, δείπνο υψηλής γαστρονομίας, κονσέρτο όπερας και δημοπρασία έργων τέχνης για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού.

Το MYTHOS Gala & Awards επιβεβαίωσε τον διεθνή του χαρακτήρα και τη φιλοδοξία του να λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού, κοινωνικής ευθύνης και παγκόσμιου διαλόγου, με προσωπικότητες που ενσαρκώνουν το σύγχρονο, δυναμικό και ανθρώπινο πρόσωπο ενός θεσμού που ήδη γράφει τη δική του ιστορία.