Σε κλίμα έντονης συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και γνωστοί λένε το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά, όπου τελείται η Εξόδιος Ακολουθία.

Πειραιώτες και όχι μόνο, άνθρωποι που την αγάπησαν, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου ο Πειραιάς έχει συνηθίσει να συρρέει σε στιγμές συλλογικής οδύνης και σεβασμού, για να πουν το δικό τους αντίο σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Το παρών στην τελετή δίνουν η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της ναυτιλίας, του αθλητισμού, των ΜΜΕ, του καλλιτεχνικού χώρου, του επιχειρηματικού κόσμου και πολλοί άλλοι.

Η Ειρήνη Μαρινάκη απεβίωσε τη Δευτέρα στην οικία της, επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να κάνουν δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».