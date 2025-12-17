Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025 στους δρόμους της Αθήνας, με την κατάσταση να βρίσκεται κυριολεκτικά «στο κόκκινο». Σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Αττική Οδός, ο Κηφισός, η Κηφισίας και η Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τροχαία ατυχήματα στην Αττική Οδό και στον Κηφισό έχουν προκαλέσει έντονο μποτιλιάρισμα. Η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Στον Κηφισό, τεράστιες ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί από τη Λυκόβρυση έως τον Ρέντη, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά, τροχαίο στην περιοχή του Μπουρναζίου έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα. Στην άνοδο, τα προβλήματα ξεκινούν από την Αθηνών και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 20′-25′ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/ldVJNECmyW — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 17, 2025

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η κίνηση είναι αυξημένη σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, τροχαίο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος του Mall, έχει εκτοξεύσει τις καθυστερήσεις.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της πρωτεύουσας, με ουρές χιλιομέτρων να καταγράφονται σε Ποσειδώνος, Κηφισίας και Μεσογείων. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ύψος του Καρέα, στην Ηλιούπολη.