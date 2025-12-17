Νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα, προερχόμενη από τον κόλπο της Σύρτης, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως αναφέρει «Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να “ξεκλειδώσει” την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους».

Αναλυτικά αναφέρει:

ΝΕΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΥΡΤΗΣ

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα.

Νέα ανάρτηση σχετικά με τον καιρό των Χριστουγέννων έκανε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

OI ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ (500HpA)

Την Παραμονή των Χριστουγέννων το ECMWF “βλέπει” ένα αυτόνομο, ψυχρό και δυναμικό ανώτερο σύστημα στην καρδιά της Μεσογείου. Αντίθετα το GFS διατηρεί πιο μεταβατική κυκλοφορία, χωρίς πλήρη αποκοπή και με σαφώς ηπιότερο θερμοδυναμικό αποτύπωμα.

Αυτή η απόκλιση στα 500 hPa είναι κρίσιμη, γιατί εξηγεί γιατί τα δύο μοντέλα μπορούν να δίνουν διαφορετική ένταση και χωρική κατανομή φαινομένων στα χαμηλότερα στρώματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και απο το χθεσινό μας άρθρο στην ιστοσελίδα μου.

