Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε ιδιωτικό κολλέγιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν άγνωστο άτομο άφησε σημείωμα στην είσοδο του, στο οποίο ανέφερε ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55.

Το χρονικό περιθώριο που αναγραφόταν στο σημείωμα έχει ήδη παρέλθει, χωρίς να καταγραφεί κάποιο περιστατικό.

Στον τόπο έσπευσαν αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ύστερα από έλεγχο που έκαναν δεν εντόπισαν καμία βόμβα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε για λίγη ώρα.

Ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός Βούλγαρου ο οποίος όπως είπε ένας φύλακας, ήταν αυτός που άφησε το σημείωμα.