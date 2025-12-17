Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί το αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων 2025 σε 87.286 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 50.494.510,63 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όπως επισημαίνεται, όσοι οικοδόμοι δεν έχουν δηλώσει ακόμη τραπεζικό λογαριασμό καλούνται να το κάνουν ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί → Ατομικά Στοιχεία», είτε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).