Βασικά σημεία

Γάλλοι αγρότες συνεχίζουν μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές, διαμαρτυρόμενοι για τη διαχείριση της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών και εκφράζοντας αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur.

Ο αυτοκινητόδρομος A64 παραμένει αποκλεισμένος σε μήκος 180 χιλιομέτρων, ενώ παράλληλα έχουν διακοπεί δρομολόγια τρένων μεταξύ Τουλούζης και Καστελνονταρί λόγω κινητοποιήσεων των αγροτών.

Παρά τις ανακοινώσεις της υπουργού Γεωργίας, διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν ότι τα αιτήματά τους για αλλαγή της στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου δεν ικανοποιήθηκαν και τα μπλόκα θα συνεχιστούν.

Ο αποκλεισμός βασικών οδικών αξόνων επηρεάζει και τη γειτονική Ανδόρρα, προκαλώντας απώλειες για τα τοπικά καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

Γάλλοι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίζονται την επιζωοτία της μεταδοτικής οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο οδικούς άξονες όσο και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι αγρότες εκφράζουν παράλληλα την αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης υπό τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, με τη συμμετοχή υπουργών και νομαρχών που επηρεάζονται από τις διαδηλώσεις, ο αυτοκινητόδρομος A64, που συνδέει την Μπαγιόν με την Τουλούζη, παρέμενε αποκλεισμένος σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων.

Στην Καρμπόν, κοντά στην Τουλούζη, οι αγρότες παραμένουν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, έχοντας κλείσει τον δρόμο με τρακτέρ και δέματα άχυρου. Η ένταση δεν δείχνει να υποχωρεί, καθώς οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

Παράλληλα, στη Βιλφράνς-ντε-Λοραζέ, διαδήλωση σε ισόπεδη διάβαση έχει προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων ανάμεσα στην Τουλούζη και το Καστελνονταρί, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου SNCF Réseau.

Αντίκτυπος στις μετακινήσεις και στην αγορά

Ο κύριος οδικός άξονας προς την Ανδόρρα παραμένει αποκλεισμένος από την Παρασκευή. Η κυβέρνηση της Ανδόρρας εξέφρασε τη λύπη της για τις επιπτώσεις στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, τα οποία σημειώνουν αυξημένη κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων.

Η κρατική στρατηγική για την αντιμετώπιση της νόσου, μετά την πρώτη εστία που εντοπίστηκε τον Ιούνιο, προβλέπει τη θανάτωση όλων των ζώων στις προσβεβλημένες μονάδες, περιορισμό μετακινήσεων των κοπαδιών και «κατεπείγοντα εμβολιασμό» σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τις ζώνες κρούσματος. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται γενικευμένος εμβολιασμός σε εθνικό επίπεδο.

Αντίδραση των συνδικάτων

Η πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ στη νοτιοανατολική Γαλλία δεν κατάφερε να κατευνάσει τα πνεύματα. «Μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού, τα μπλόκα δεν είναι έτοιμα να αρθούν», δήλωσε ο Γκιγιόμ Μπεναζέ, περιφερειακός γραμματέας του συνδικάτου Νέοι Αγρότες. Όπως είπε, «όλα όσα προτείναμε, κυρίως να σταματήσει η θανάτωση ολόκληρων των κοπαδιών, τίποτα δεν μελετήθηκε. Συνεπώς συνεχίζουμε».

Ανάλογες κινητοποιήσεις σημειώνονται και στην περιφέρεια του Παρισιού, όπου αγρότες απέκλεισαν σήμερα εθνική οδό στο Μερέ.

«Διακυβεύεται η γαλλική γεωργία», τονίζει ο Βενσάν Τουμιέ, γενικός γραμματέας των Νέων Αγροτών στην Ιβελίν. Αν και η περιοχή του δεν έχει ακόμη πληγεί από τη νόσο, εκφράζει ανησυχία για την ταχύτητα εξάπλωσής της και τη σύνδεση του ζητήματος με τη συμφωνία Mercosur, την οποία θεωρεί κρίσιμη για το μέλλον του κλάδου.