Ένταση στη Βουλή σημειώθηκε κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική στα κόμματα για τη φιλονατοϊκή τους στάση.

Η τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άρχισε να φωνάζει. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, της ζήτησε να σεβαστεί τον ομιλητή, ενώ ο ΓΓ του ΚΚΕ απάντησε: «Αυτή είστε!».

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας διερωτήθηκε: «Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο κατά τα πρότυπα της Γάζας και Ουκρανίας;». Ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν για τη στάση τους απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Αναφέρθηκε ονομαστικά σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και κόμματα που, όπως είπε, «δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέση για αυτά τα ζητήματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας». Παράλληλα κατηγόρησε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς ότι «καλλιεργούν τον εθνικισμό και διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τραμπ στην Ελλάδα», προκαλώντας αναστάτωση στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος επενέβη λέγοντας: «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας», προσθέτοντας ότι «είναι απαράδεκτο». Η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διαμαρτύρεται, με τον κ. Κουτσούμπα να σχολιάζει: «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή είστε!».