Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Αργά το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία, η οποία, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η διαδικασία θα κλείσει με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κύκλος των ομιλιών θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων, ενώ ανάμεσα στις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να μιλήσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η πενθήμερη συζήτηση άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, και σε αυτήν ενεγράφησαν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα, καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές που ζήτησαν να τοποθετηθούν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φετινή διαδικασία αποτελεί την πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη μικροφώνων, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο ομιλίας κάθε βουλευτή.