Μια σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, γύρω στις 8:30, και έγινε αισθητή στο Αγρίνιο, στη Ναύπακτο, στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα δυτικά του Θέρμου, στη λίμνη Τριχωνίδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός καταγράφηκε με μέγεθος 3,5 Ρίχτερ. Το επίκεντρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου, βρισκόταν περίπου 12 χιλιόμετρα ανατολικά από το Παναιτώλιο.