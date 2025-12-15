Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι ερευνητές δεν αναζητούν υπόπτους σε αυτό το στάδιο για τους θανάτους του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. «Δεν αναζητούμε κανέναν ως ύποπτο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, σε συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο.

Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας την Κυριακή το βράδυ σχετικά με τους θανάτους, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου που γνωρίζει την έρευνα. Ο Χάμιλτον δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι κανείς δεν έχει ακόμη συλληφθεί ούτε έχει ανακριθεί κανείς «ως ύποπτος». «Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάθε μέλος της οικογένειας που μπορούμε για να μάθουμε τα γεγονότα αυτής της έρευνας», είπε.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωσή του.

Ο Τζέιμς Γουντς, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Φαντάσματα του Μισισιπή» σε σκηνοθεσία Ράινερ, θρήνησε τον θάνατο του «καλού» του φίλου. «Οι πολιτικές διαφορές δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο στην αγάπη και τον σεβασμό μας ο ένας για τον άλλον», είπε στην εκπομπή X.

Ο ηθοποιός Τζέρεμι Λόντον δήλωσε ότι ο θάνατος του Ράινερ θα «αφήσει ένα κενό στο Χόλιγουντ που δεν θα μπορέσει ποτέ να γεμίσει» σε ανάρτησή του στο X.

«Τίποτα άλλο παρά αγάπη για σένα», έγραψε ο κωμικός και ηθοποιός Τζορτζ Γουάλας σε μια ανάρτηση στο X , συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του ίδιου και του Ράινερ.

Ο ηθοποιός και παραγωγός Ελάιτζα Γουντ δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος που άκουσε για το θάνατο» του Ράινερ και της «υπέροχης συζύγου του» Μισέλ, σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Σον Όνο Λένον, γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, αποκάλεσε τον Ράινερ «έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών» σε μια ανάρτηση στο X.

«Είμαι απόλυτα σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη που άκουσα για τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του Μισέλ», έγραψε η ηθοποιός και κωμικός Ροζάν Μπαρ στο X. «Πρόκειται για μια παρωδία. Προσεύχομαι για άμεση δικαιοσύνη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τα παιδιά τους».