Η νέα αρχηγός της MI6, Μπλέιζ Μετρεουέλι, στην πρώτη της δημόσια ομιλία μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αναμένεται να προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία και να τονίσει την ανάγκη εκπαίδευσης των Βρετανών κατασκόπων στη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στις ολοένα πιο σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας.

Η Μετρεουέλι θα υπογραμμίσει ότι «η πρώτη γραμμή είναι παντού», παρουσιάζοντας το όραμά της για το παγκόσμιο τοπίο ασφάλειας σε ομιλία στα κεντρικά γραφεία της MI6. Θα επισημάνει ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή που στηρίζεται στην «επιθετικότητα, τον επεκτατισμό και τον αναθεωρητισμό».

Η επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών αναμένεται να δηλώσει: «Ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η υποστήριξή μας είναι διαρκής. Η πίεση υπέρ της Ουκρανίας θα συνεχιστεί».

Θα προσθέσει ακόμη πως «η εξαγωγή χάους είναι χαρακτηριστικό, όχι σφάλμα, της ρωσικής προσέγγισης στα διεθνή ζητήματα», τονίζοντας ότι η Δύση πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στάση έως ότου ο Πούτιν αναγκαστεί να αναθεωρήσει τους υπολογισμούς του.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο της στρατηγικής

Οι απειλές που προέρχονται από όλο τον κόσμο γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, σύμφωνα με την επικεφαλής της MI6, καθώς περιλαμβάνουν δολιοφθορές, τεχνολογικές διαταραχές και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ωστόσο, θα επιμείνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αξιοποιεί ήδη την τεχνολογία για να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Η Μετρεουέλι θα τονίσει πως «η άριστη γνώση της τεχνολογίας πρέπει να διαποτίζει όλα όσα κάνουμε», επισημαίνοντας ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα εργαστήρια, αλλά και για το πεδίο δράσης, την επιχειρησιακή τέχνη και κυρίως τη νοοτροπία κάθε αξιωματικού.

Όπως θα αναφέρει, «πρέπει να είμαστε εξίσου άνετοι με τη χρήση κωδίκων πληροφορικής όσο και με τις ανθρώπινες πηγές, τόσο άπταιστοι στη γλώσσα Python όσο και σε πολλές άλλες γλώσσες».

Κυρώσεις και διεθνής πίεση προς τη Μόσχα

Η νέα αρχηγός της MI6 θα σημειώσει επίσης ότι το έργο της υπηρεσίας της βασίζεται στις πρόσφατες κυρώσεις του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών κατά ρωσικών εταιρειών και προσώπων. Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν, μεταξύ άλλων, σε οντότητες που συνδέονται με τη GRU, τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών, και σε δίκτυα παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων, ενισχύοντας την πίεση του Λονδίνου απέναντι στη Μόσχα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία.