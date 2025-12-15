Μια φαινομενικά ασήμαντη έξοδος για δείπνο εξελίχθηκε σε προσωπικό και νομικό εφιάλτη για έναν άνδρα στην Ιταλία, όταν η εικόνα του εμφανίστηκε απροσδόκητα σε διαφημιστικό βίντεο εστιατορίου που αναρτήθηκε στα social media. Η σύζυγός του, βλέποντας το υλικό, διαπίστωσε ότι ο άνδρας που της είχε πει πως βρισκόταν σε επαγγελματική υποχρέωση, στην πραγματικότητα δειπνούσε με άλλη γυναίκα.

Η αποκάλυψη οδήγησε άμεσα στη ρήξη του ζευγαριού και στην απομάκρυνσή του από το οικογενειακό σπίτι, μετατρέποντας ένα στιγμιότυπο διαφήμισης σε αφετηρία οικογενειακής κρίσης.

Καταγγελία στην ένωση καταναλωτών Codacons

Η υπόθεση έγινε γνωστή από το Codacons, τη γνωστή ιταλική ένωση προστασίας καταναλωτών, στην οποία προσέφυγε ο ίδιος ο άνδρας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ουδέποτε ενημερώθηκε ότι θα βιντεοσκοπηθεί ούτε έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της εικόνας του σε διαφημιστικό υλικό.

Παρά ταύτα, το πρόσωπό του εμφανίστηκε καθαρά στο προωθητικό βίντεο του εστιατορίου, το οποίο αναρτήθηκε και διαδόθηκε ευρέως μέσω κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες.

Νομικές διαστάσεις και παραβίαση ιδιωτικότητας

Η δημοσιοποίηση του υλικού δεν αποκάλυψε μόνο ένα προσωπικό ψέμα, αλλά –σύμφωνα με το Codacons– προκάλεσε «σοβαρή ρήξη στην οικογενειακή ζωή» και «ουσιαστική προσβολή της ιδιωτικής σφαίρας» του πολίτη. Η σύζυγος, βλέποντας το βίντεο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε εξαπατηθεί και αποφάσισε να τον απομακρύνει από το σπίτι.

Η υπόθεση πλέον ξεπερνά τα όρια ενός προσωπικού δράματος και εισέρχεται στο πεδίο της νομικής ευθύνης. Το Codacons εξετάζει την προσφυγή τόσο στα πολιτικά δικαστήρια όσο και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση πελατών χωρίς ρητή συγκατάθεση συνιστά σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας.

Αντίδραση του Codacons

Όπως επισημαίνει ο περιφερειακός γραμματέας του Codacons στη Σικελία, Φραντσέσκο Τανάσι, είναι απαράδεκτο ένα εστιατόριο να καταγράφει και να διανέμει εικόνες πελατών του χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. «Η δημοσίευση του βίντεο εξέθεσε τον άνθρωπο αυτό σε απρόβλεπτες συνέπειες, διαλύοντας την οικογενειακή του ισορροπία και προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην ιδιωτική του ζωή», τόνισε, ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες και να υπάρξει αποζημίωση ανάλογη με τη ζημία που υπέστη.

Οι κίνδυνοι της ανεξέλεγκτης χρήσης εικόνων

Η υπόθεση αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης εικόνων στα social media. Σε μια εποχή όπου τα διαφημιστικά βίντεο παράγονται συχνά χωρίς νομική πρόνοια και χωρίς σεβασμό στην ιδιωτικότητα, ένα απλό πλάνο για την προβολή ενός εστιατορίου μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε εικόνα υπάρχει μια πραγματική ζωή και ότι η συναίνεση δεν αποτελεί τυπική λεπτομέρεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται.