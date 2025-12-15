Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακάιλα Σαλέχ, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θεωρεί την Κρήτη ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της, γεγονός που, κατά τη γνώμη του, οδηγεί σε παράλογη θαλάσσια επέκταση.

Σε δήλωσή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Σαλέχ τόνισε ότι η Κρήτη βρίσκεται πολύ κοντά στις λιβυκές ακτές και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικεί τεράστιες θαλάσσιες περιοχές σε βάρος της Λιβύης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το διεθνές δίκαιο δεν στηρίζει τέτοιου είδους επεκτάσεις και τόνισε ότι η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχικές ελληνικές ακτές και όχι τα νησιά.

Ο Ακαΐλα Σαλέχ δήλωσε είσης ότι δεν θα αποδεχτεί τη θαλάσσια συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας του 2019 και ζήτησε νέες διαπραγματεύσεις με το Κάιρο, την Αθήνα και την Άγκυρα «για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη οριοθέτηση».

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δήλωσε ότι η συμφωνία του 2019 υπογράφηκε από την «παράνομη» κυβέρνηση του Fayez Sarraj και «ό,τι βασίζεται σε ψεύδη παραμένει ψεύτικο».

Πρόσθεσε ότι δεν αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία, αλλά η εν λόγω θαλάσσια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά τον καθορισμό των συνόρων της Λιβύης και τη διασφάλιση ότι δεν θα παραβιάζονται από γειτονικές χώρες.