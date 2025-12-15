Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς θα κινηθεί η Αθήνα το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας του χρόνου. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ετοιμάζει μια ανοιχτή γιορτή, με δέκα μουσικές δράσεις που θα απλωθούν σε όλη την πόλη.

«Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια. Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events, θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, προσκαλώντας τους πολίτες να «περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα».

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις της 20ης Δεκεμβρίου

Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι στον Κεραμεικό (ώρα 14.30). Η οδός Σαλαμίνος θα φιλοξενήσει μια μικρή λατινοαμερικάνικη γιορτή, με sandos, empanadas και βινύλια που «ταξιδεύουν» από το Ρίο έως την Αβάνα. Ο πεζόδρομος θα αποκτήσει πολύχρωμη, φωτεινή αισθητική με καλοκαιρινή διάθεση.

Πρωτογένους Street Party (ώρα 17.00). Μια μικρή «πολιτεία» μουσικής και δημιουργίας θα στηθεί στην οδό Πρωτογένους για δύο νύχτες. Την πρώτη (20/12) οι DJs θα δώσουν τον ρυθμό, ενώ τη δεύτερη (21/12) τη σκυτάλη θα πάρουν μπάντες της εναλλακτικής σκηνής. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν καλλιτέχνες, εκπλήξεις και ανοιχτά καταστήματα με γεύσεις και αρώματα.

Λαμπρινή Street Party (ώρα 19.00). Η Λαμπρινή μετατρέπεται στο νέο hotspot της ηλεκτρονικής σκηνής. Το ΕΝΤΕΚΑ Athens στήνει φωτεινή σκηνή με κορυφαίους DJs και παραγωγούς της πόλης, στο πιο «ηλεκτρισμένο» πάρτι της χρονιάς.

Night Yoga στο Πάρκο Ριζάρη (ώρα 19.00). Η νυχτερινή γιόγκα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ευεξίας κάτω από τα δέντρα, με τη βοήθεια έμπειρων γυμναστών. Απευθύνεται σε όλους, από αρχάριους έως προχωρημένους, προσκαλώντας τους να δοκιμάσουν τη χαλαρωτική πλευρά των γιορτών.

Αγία Φανφάρα από το Μοναστηράκι έως την πλατεία Αβησσυνίας (ώρα 19.30). Η 25μελής ορχήστρα με χάλκινα, ξύλινα και κρουστά θα ξεχυθεί στους δρόμους, δημιουργώντας μια βαλκανική πομπή γεμάτη ενέργεια και ρυθμό.

Melachrinos Velenzas: A Christmas Piano Story στην πλατεία Βικτωρίας (ώρα 19.30). Ο Μελαχρινός Βελέντζας παρουσιάζει τις Piano Stories του, συνδυάζοντας προσωπικές μουσικές ιστορίες με χριστουγεννιάτικες νότες, σε μια βραδιά όπου το πιάνο «μιλά» με συναίσθημα.

Alexandros Affolter Quartet – Sinatra with a Twist στο Παγκράτι (ώρα 20.00). Ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexandros Affolter και ο ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλος αποδίδουν τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα μέσα από μια φρέσκια τζαζ προσέγγιση, αναβιώνοντας την εποχή της μεγάλης λάμψης.

En Lefko Party στην Ομόνοια (ώρα 20.00). Η στοά του Moxy Athens City Hotel μεταμορφώνεται σε δυναμική dance σκηνή με DJs και παραγωγούς του En Lefko 87.7, σε ένα πάρτι γεμάτο φως και χορό στο κέντρο της πόλης.

The Storyville Ragtimers στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου (ώρα 21.00). Το συγκρότημα μεταφέρει το κοινό στη Νέα Ορλεάνη των ’20s, με ρυθμούς σουίνγκ και vintage ατμόσφαιρα, σε μια βραδιά όπου η τζαζ ξαναγεννιέται στο κέντρο της Αθήνας.

De Profundis στον πεζόδρομο της Ερμού (ώρα 21.00). Το μουσικό σύνολο φέρνει την κλασική μουσική στους δρόμους της πόλης, μετατρέποντας την Ερμού σε υπαίθρια σκηνή υψηλής τέχνης. Με δεξιοτεχνία και πάθος, οι μουσικοί γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική «λάμπει» παντού.