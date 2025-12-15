Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976).

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες.

Από πολύ νέος συνεργάστηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη.