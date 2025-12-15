Στην Ιεράπετρα Λασιθίου, ένα σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε την τοπική κοινωνία τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν δύο άτομα με γάντια και πιθανόν κουκούλες εισέβαλαν σε σπίτι στην ενδοχώρα της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου που διαμένει εκεί, οι δράστες έδεσαν και φίμωσαν με κολλητική ταινία τη 67χρονη σύζυγό του.

Όπως κατέθεσε στις Αρχές, οι δύο άνδρες έψαξαν εξονυχιστικά όλους τους χώρους του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο ή χρήματα. Μετά την αποχώρησή τους, η γυναίκα κατάφερε να λυθεί μόνη της και ενημέρωσε τον σύζυγό της, ο οποίος κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο μαζί με το 40χρονο παιδί τους που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Εξαιτίας όμως των καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών.