Oι μικρές, ηλεκτρικές σφήνες θα σηκώσουν στο εγγύς μέλλον το μεγάλο βάρος αποσυμφόρησης των πόλεων, χάρη στον ευέλικτο χαρακτήρα τους, τον ηλεκτροκινητήρα που είναι μόνο για αστικές μετακινήσεις και χώρο ιδανικό για τις καθημερινές διαδρομές. Σε αυτό το μήκος κινείται και το Opel Rocks, μοντελάκι για να το βάζεις στο στόχαστρο των επιλογών σου, όταν θα διαπιστώσεις ότι σου κάνει ότι και ένα κανονικό ΙΧ αλλά σε πιο σύντομους χρόνους.

Λοιπόν, η πρώτη οδηγική εμπειρία μας άφησε με θετικά σχόλια, τόσο για το χάρισμα του να παρκάρει παντού, χωρίς άγχος και φυσικά με τον ηλεκτροκινητήρα που δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο – άλλωστε αυτός δεν είναι ο σκοπός του – αλλά μπορεί να σε ξελασπώσει στις καθημερινές μετακινήσεις. Σύμμαχος, στο διθέσιο μοντέλο της Opel η ηλεκτρική αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα και η τελική ταχύτητα 45 km/h, που κάνει το Rocksιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Η φόρτισή του γίνεται εύκολα από οποιαδήποτε οικιακή πρίζα, με το καλώδιο να βρίσκεται ενσωματωμένο στο αμάξωμα.

Η μπαταρία των 6,3 kWh (ωφέλιμη 5,4 kWh) φορτίζει πλήρως σε 4 ώρες και 20 λεπτά μέσω απλής οικιακής πρίζας, εξασφαλίζοντας μέγιστη αυτονομία 75 χλμ.

Το νέο microcar της Opel έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να οδηγηθεί νόμιμα από έφηβους, αν έχουν συμπληρώσει τα 16 χρόνια και διαθέτουν δίπλωμα μοτοποδηλάτου.

Έχει μικρές διαστάσεις (μήκος μόλις 2,41 μέτρα και πλάτος 1,39 μέτρα) και τεξαιρετικά μικρό κύκλο στροφής των 7,2 μέτρων, που μπορεί να ελίσσεται άνετα ακόμα και στους πιο στενούς δρόμους.

Η τιμή του οχήματος είναι 8.200 ευρώ. Η ελληνική αντιπροσωπεία μάλιστα, δίνει τη δυνατότητα αγοράς του Rocks online, μέσω του επίσημου ιστοτόπου της.