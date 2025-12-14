Σύλληψη πέντε υπόπτων για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση ανακοίνωσε η εισαγγελία της Βαυαρίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία ενόψει των εορτών. Οι αρχές συνέλαβαν έναν 56χρονο Αιγύπτιο ιμάμη, έναν 37χρονο Σύρο και τρεις Μαροκινούς ηλικίας 22, 28 και 30 ετών, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Ντινγκόλφινγκ, κοντά στο Μόναχο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η επιχείρηση «ματαίωσε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικά κίνητρα». Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν επηρεαστεί από δημόσια προτροπή του Αιγύπτιου ιμάμη, ο οποίος φέρεται να τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσουν βαρύ όχημα για να εισβάλουν στην αγορά «να σκοτώσουν και να τραυματίσουν όσους περισσότερους γίνεται».

Οι τρεις Μαροκινοί είχαν δηλώσει πρόθυμοι να εκτελέσουν το σχέδιο, ενώ ο Σύρος φέρεται να τους ενίσχυε ψυχολογικά. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από παρατεταμένες έρευνες και παρακολουθήσεις των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών της Βαυαρίας. Όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρξε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων χωρών.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάκιμ Χέρμαν, συνεχάρη τις αρχές ασφαλείας για την «εξαιρετική μεταξύ τους συνεργασία» και την «άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματικότητά τους». Όπως τόνισε, η υπόθεση αποδεικνύει ότι «είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τους πολίτες μας!», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν πλήρως οι λεπτομέρειες και το ιστορικό των συλληφθέντων.

Οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται καθημερινά τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ενισχυμένη αστυνόμευση έχει προκαλέσει ανάμικτα συναισθήματα στους επισκέπτες αλλά και συζητήσεις για το οικονομικό κόστος της προληπτικής φύλαξης.

Παράλληλα, οι αγορές έχουν γίνει στόχος παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, με fake news που επιχειρούν να καλλιεργήσουν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Αυξημένη επαγρύπνηση λόγω παλαιότερων επιθέσεων

Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούν στενά τις χριστουγεννιάτικες αγορές τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω προηγούμενων τρομοκρατικών επιθέσεων. Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής οδήγησε φορτηγό πάνω στο πλήθος στην πλατεία Μπράιτσαιντ του Βερολίνου, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους.

Πέρυσι, ένας οδηγός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του μέσα στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Η δίκη του δράστη, Σαουδάραβα που διαμένει στη Γερμανία από το 2006, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου.