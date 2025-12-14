Άρης και Ολυμπιακός ετοιμάζονται να διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στο πρωτάθλημα για δεύτερη φορά φέτος, με τη μεταξύ τους αναμέτρηση αυτή τη φορά να διεξάγεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε συνθήκες που μοιάζουν πιο ευνοϊκές για τους «κιτρινόμαυρους».

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει αποδειχθεί διαχρονικά μια ιδιαίτερα δύσκολη έδρα για τον Άρη εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια. Αντίθετα, στο «Βικελίδης» οι Θεσσαλονικείς έχουν καταφέρει να επιβληθούν του Ολυμπιακού τέσσερις φορές τα τελευταία 4 χρόνια.

Το αξιοσημείωτο στοιχείο αυτών των επιτυχιών είναι ότι όλες ήρθαν με το ίδιο ακριβώς σκορ: 2-1. Ένα μοτίβο που ίσως δεν περνά απαρατήρητο και που δείχνει πως, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο τα μεταξύ τους παιχνίδια παρουσιάζουν συνήθως υψηλό σκορ, ο Άρης πιθανότατα θα χρειαστεί να βρει δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές. Πόσο μάλλον όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και αρκετά… ανεβασμένη μετά το «διπλό» στην Καϊράτ Αλμάτι.

Ένα ζευγάρι που σχεδόν πάντα έχει γκολ. Κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στα τελευταία 23 χρόνια έχουν καταγραφεί μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Η πρώτη σημειώθηκε τη σεζόν 2002-03 (0-0), ενώ η δεύτερη ήρθε το 2009-10, επίσης χωρίς γκολ, στο «Καραϊσκάκης».