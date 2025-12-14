Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη μετά από δέκα μήνες, και ο Ντούσαν Κέρκες απάντησε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση: «Σπάσαμε την κατάρα» ανέφερε και πρόσθεσε: «Πρώτα συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έκαναν τα πάντα και κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ, με καλό προπονητή. Παίξαμε και χάσαμε με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά ήμασταν καλοί.

Οι ποδοσφαιριστές μου κάνουν καλή προπόνηση, ο Θεός σε βλέπει και σου δίνει βοήθεια.

Ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, είναι καλή ομάδα, αλλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Ήμασταν δέκα μήνες χωρίς νίκη. Μόνο μπράβο… Η κούραση μας ήταν περισσότερο ψυχολογική. Σήμερα όταν σκοράραμε το πρώτο γκολ ήμουν σίγουρος ότι δε θα χάσουμε τη νίκη.

Έχουμε τώρα ένα πολύ σημαντικό ματς με τη Λάρισα. Είναι με καινούργιο προπονητή και θα είναι δύσκολο, όμως εμείς πάμε μέρα με τη μέρα. Αύριο πρέπει να το ξεχάσουμε.»