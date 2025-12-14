Βίντεο που καταγράφει την εμπειρία του με τον έλεγχο αλκοτέστ, τον οποίο διενεργούν οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, δημοσίευσε στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο βίντεο, εμφανίζεται να υποβάλλεται σε έλεγχο αλκοτέστ, να συνομιλεί με περαστικούς στην οδό Σταδίου και να συγχαίρει προσωπικά τους αστυνομικούς της ΕΛΑΣ για το έργο τους.

«Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους. Κυριολεκτικά σώζουν ζωές», αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο ο κ. Μητσοτάκης.

Μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αστυνομικούς της Τροχαίας που σταματούσαν τους οδηγούς για ελέγχους.