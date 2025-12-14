Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, με την υπό στοιχεία 162300/Ε1/12.12.2025 (ΨΤ2Ω46ΝΚΠΔ-533) πρόσκληση,

καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:

προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΤΕ01.ΤΕ02 και ΤΕ16, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 4ΕΑ/2025, (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. στις 24.11.2025), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/ και ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, δηλώνοντας περιοχές προτίμησης για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχεία 101585/Ε1/22.8.2025 (Α.Δ.Α.: ΨΓΜΦ46ΝΚΠΔ-11Β) υ.α.-πρόσκληση αναπληρωτών/ ωρομίσθιων στην οποία παραπέμπουμε για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Η Πρόσκληση ΕΔΩ