Την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται,στο Γεννηματάς φαίνεται πως επικρατεί το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν».

Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων, στο νοσοκομείο φέρεται να γίνεται «πάρτι» με τα ποσά που διατίθενται σε εταιρείες για υπηρεσίες καθαριότητας, ιματισμού και σίτισης. Οι αλλαγές στις συμβάσεις είχαν σοβαρές συνέπειες για πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε μία ημέρα.

Στην καθαριότητα, το μηνιαίο κόστος ανερχόταν σε 285.646,21 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου η νέα εταιρεία λαμβάνει 401.726,21 ευρώ. Η διαφορά αγγίζει τα 116.079 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.392.948 ευρώ ετησίως, παρότι οι δύο εταιρείες εκτελούν το ίδιο έργο.

Πρώην εργαζόμενη περιέγραψε περιστατικό αυταρχικής συμπεριφοράς προϊσταμένης, λέγοντας: «Είχε έρθει μία εργαζόμενη δική τους να κάνει με την κόρη της έναν προ εγχειρητικό έλεγχο… Αν ξαναπατήσει αυτή το πόδι της εδώ μέσα θα την απολύσουμε». Η ίδια πρόσθεσε ότι είχε ακούσει και τη φράση «Εσείς θα μας παρακαλάτε για δουλειά, δε θα σας παρακαλάμε εμείς!».

Στις υπηρεσίες ιματισμού, τα ερωτήματα είναι ακόμη περισσότερα. Η προηγούμενη εταιρεία λάμβανε 37.094,6 ευρώ για 12 εργαζόμενους, ενώ ο νέος πάροχος πληρώνεται 18.600 ευρώ για μόλις τέσσερα άτομα.

Αμφιλεγόμενες αναθέσεις και νέες συμβάσεις

Η πιο ακραία περίπτωση φαίνεται να αφορά την υπηρεσία παροχής γευμάτων. Παρά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, η Διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε νέα διαδικασία. Η εταιρεία που ήδη είχε αναλάβει καθαριότητα και ιματισμό ανέλαβε και τη σίτιση, χωρίς να έχει συμμετάσχει στον αρχικό διαγωνισμό και χωρίς, σύμφωνα με υπόμνημα ανταγωνιστικής εταιρείας, να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Μία ακόμη πρώην εργαζόμενη κατήγγειλε ότι η τροποποιητική σύμβαση που της παρουσιάστηκε μείωσε τις δηλωμένες ώρες εργασίας της από 39 σε 36, παρότι συνέχιζε να εργάζεται το ίδιο ωράριο. Όπως ανέφερε: «Στο διάλειμμά μου ήμουν υποχρεωμένη να εξυπηρετώ τη νοσηλεία και τους ασθενείς».

Άλλη εργαζόμενη σημείωσε: «Χάσαμε τη δουλειά μας απ’ τη μια μέρα στην άλλη… Δεν είχε τελειώσει ακόμη η σύμβαση της προηγούμενης εταιρείας, απλά μπήκε γιατί θέλανε κάποιοι».

Αναμένονται απαντήσεις

Όλες αυτές οι καταγγελίες δημιουργούν ένα σκηνικό που απαιτεί άμεση διερεύνηση από τη Διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο οικονομικά μεγέθη, αλλά επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων που κρατούν λειτουργικό το νοσοκομείο.

Πηγές από το νοσοκομείο Γεννηματάς ανέφεραν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ότι οι διαδικασίες των διαγωνισμών τηρήθηκαν ορθά. Ωστόσο, για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών σχετικά με τον ιματισμό και τα γεύματα, δεν θέλησαν να τοποθετηθούν.