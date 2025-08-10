Μία απίστευτη κομπίνα με παράνομες συνταγογραφήσεις αντιδιαβητικών φαρμάκων και συγκεκριμένα του σκευάσματος Ozempic, είχαν στήσει δύο ειδικευόμενοι γιατροί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί είχαν κλέψει τους κωδικούς πρόσβασης γιατρών που είχαν το δικαίωμα να συνταγογραφούν τέτοια φάρμακα, και εξέδιδαν ηλεκτροονικές συνταγές στο όνομα ασθενών που το ιστορικό τους επέτρεπε τη λήψη τέτοιων φαρμάκων.

Ο παρατηρητικός γιατρός

Από τα φάρμακα που πωλούσαν, είχαν αποκομίσει αρκετά κέρδη, όμως η παρατηρητικότητα ενός άλλου γιατρού που αντελήφθη τι συμβαίνει και κατήγγειλε το γεγονός στην Αστυνομία, τους χάλασε τα σχέδια.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μεταξύ άλλων κάλεσε όσους «πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλουν αμέσως».

«Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους. Καμμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλουν αμέσως», έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ειδικότερα:

Υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμάκων αποκαλύφθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η υπόθεση αφορά τη δράση δυο ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο σχέδιο έκδοσης παράνομων ιατρικών συνταγών σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σε βάρος των δυο ιατρών σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων: νόθευση συνταγών, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες που βαρύνουν τους εμπλεκόμενους κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Διασταυρώσεις και ταυτοποίηση εμπλεκομένων

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατόπιν καταγγελιών για παράνομες ιατρικές συνταγές που εκδίδονταν από γιατρούς δημόσιου νοσοκομείου. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας πληροφοριακά δεδομένα και προχωρώντας σε συστηματική ανάλυση, ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως τους βασικούς υπόπτους της υπόθεσης.

Οργάνωση της απάτης και εκτέλεση των συνταγών

Οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024, φέρονται να προχώρησαν τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών σκευασμάτων μεγάλης αξίας. Εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική ιδιότητά τους και παράνομη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης γιατρών άλλης κλινικής και εξέδωσαν ηλεκτρονικές συνταγές σε ονόματα ασθενών που το ιατρικό ιστορικό τους επέτρεπε τη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Στη συνέχεια, οι δράστες μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου προχώρησαν στην εκτέλεση των συνταγών και προμήθευτηκαν τα φαρμακευτικά σκευάσματα με τελικό σκοπό τη μεταπώλησή τους σε τρίτους και την απόκτηση οικονομικού οφέλους.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι συνταγές εκτελέστηκαν εν αγνοία των ασθενών και των πραγματικών γιατρών της κλινικής, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να προχωρήσουν οι περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.