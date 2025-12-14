Συνολικά 1,46 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 3.086.186 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, τα ποσά αφορούν συντάξεις, παροχές και επιδόματα που θα δοθούν εντός της εβδομάδας πριν τα Χριστούγεννα.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1,26 δισ. ευρώ σε 2,55 εκατ. δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.

Στις 15 Δεκεμβρίου θα δοθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για παροχές του τέως ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει 60 εκατ. ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 70 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.

Σε 12.000 μητέρες θα καταβληθούν 8 εκατ. ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ άλλες 33.000 μητέρες θα λάβουν 15 εκατ. ευρώ ως δώρο Χριστουγέννων.

Ακόμη, 21 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 83.000 ευρώ θα λάβει ένας δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου».