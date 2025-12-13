Ανακάλυψη που ρίχνει νέο φως στην ανθρώπινη εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο η αρχαιολογική έρευνα στη Βρετανία. Ερευνητές εντόπισαν στο Σάφολκ, στην ανατολική Αγγλία, τα αρχαιότερα γνωστά εργαλεία για το άναμμα φωτιάς, ηλικίας περίπου 400.000 ετών. Τα δύο κομμάτια πυρίτη βρέθηκαν δίπλα σε υπολείμματα αρχαίων εστιών και εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν από Νεάντερταλ, πολύ πριν την εμφάνιση του Homo sapiens στην Ευρώπη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature από ερευνητική ομάδα του Βρετανικού Μουσείου, αποδεικνύει ότι οι πρώτοι άνθρωποι δεν περιορίζονταν στη χρήση της φωτιάς, αλλά γνώριζαν και τον τρόπο παραγωγής της. Ο πυρίτης, ορυκτό που παράγει σπινθήρες όταν τρίβεται με πυριτόλιθο, δείχνει πως οι φωτιές δεν προήλθαν από φυσικά αίτια, αλλά άναψαν σκόπιμα.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν επίσης εργαλεία από πυριτόλιθο και πέτρες με ίχνη έντονου θερμικού σοκ, ενώ τα γύρω ιζήματα φέρουν σημάδια επαναλαμβανόμενων καύσεων. Σύμφωνα με τη δρ. Σίλβια Μπέλο, Ιταλίδα ερευνήτρια του Φυσιογραφικού Μουσείου του Λονδίνου, «η παρουσία πυριτών αποδεικνύει ότι οι Νεάντερταλ μπορούσαν να παράγουν φωτιά κατά βούληση. Η φωτιά δεν ήταν μόνο πηγή θερμότητας· ήταν και σημείο συγκέντρωσης, κοινωνικότητας και μάθησης».

Η ανακάλυψη αυτή μεταθέτει περίπου κατά 350.000 χρόνια νωρίτερα την ικανότητα του ανθρώπινου γένους να ελέγχει και να δημιουργεί φωτιά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προϊστορία της ανθρωπότητας.