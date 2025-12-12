Η τραγική ιστορία του 18χρονου Joshua Vernon Maddux εξακολουθεί να στοιχειώνει την οικογένειά του, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή του στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Τα λείψανά του βρέθηκαν χρόνια αργότερα μέσα σε μια καμινάδα εγκαταλελειμμένης καλύβας, με τις συνθήκες του θανάτου του να παραμένουν ένα μυστήριο.

Ο Joshua εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι των γονιών του στο Woodland Park στις 8 Μαΐου 2008, όταν είπε στην αδελφή του, Kate, ότι θα πήγαινε για περπάτημα. Ήταν ένα παιδί που, όπως λέει η ίδια, “αγαπούσε τη φύση και τις πεζοπορίες“.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν αμέσως, χωρίς αποτέλεσμα. Για χρόνια, η οικογένεια πίστευε ότι ίσως είχε φύγει μακριά, μέχρι που το 2015 εργάτες που κατεδάφιζαν μια παλιά καλύβα στην ίδια περιοχή ανακάλυψαν σκελετικά λείψανα μέσα στην καμινάδα.

Η ταυτοποίηση μέσω οδοντιατρικών αρχείων επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τον Joshua. “Ένα από τα πιο τραυματικά σημεία αυτής της ιστορίας είναι ότι η καλύβα βρισκόταν δύο τετράγωνα από το σπίτι του πατέρα μας”, δήλωσε η Kate. “Ψάξαμε παντού στο δάσος, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε εκείνη την καλύβα”.

Το αίνιγμα της καμινάδας

Ο Chuck Murphy, ιδιοκτήτης της καλύβας, ανέφερε ότι η οικογένειά του την είχε αγοράσει τη δεκαετία του 1950 και τη χρησιμοποιούσε μέχρι το 2005. Όπως είπε στην εφημερίδα Colorado Springs Gazette, η καλύβα είχε εγκαταλειφθεί και “μύριζε άσχημα“, χωρίς όμως να γνωρίζουν την αιτία.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Teller, Al Born, εκτίμησε ότι ο Joshua προσπάθησε να εισέλθει στο κτίσμα κατεβαίνοντας από την καμινάδα, όπου παγιδεύτηκε. Οι εργάτες τον βρήκαν σε εμβρυακή στάση, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Born, ο θάνατός του δεν ήταν άμεσος. “Δεν πέθανε από ασιτία, γιατί αυτό απαιτεί εβδομάδες“, εξήγησε, σημειώνοντας πως πιθανότερες αιτίες ήταν η αφυδάτωση ή η υποθερμία, διαδικασίες επώδυνες και αργές.

Η απομονωμένη τοποθεσία της καλύβας έκανε αδύνατο να ακουστούν τυχόν κραυγές βοήθειας. “Θα μπορούσε να φωνάζει, αλλά κανείς δεν θα τον άκουγε”, είπε ο ιατροδικαστής, προσθέτοντας ότι οι ήχοι θα έσβηναν μέσα στην καμινάδα.

Όσοι ανακάλυψαν το σώμα του επισήμαναν ότι μπροστά από το τζάκι υπήρχε μεγάλο έπιπλο, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την είσοδο ή την έξοδο από εκεί. Η αδελφή του, παρά τη θλίψη, δήλωσε πως θεωρεί “θαύμα“ το ότι ο αδελφός της βρέθηκε τελικά και απέκτησε “την ταφή που του άξιζε”.