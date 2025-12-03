Ο Νορβηγός κατά συρροή δολοφόνος Άρνφιν Νέσετ, που είχε καταδικαστεί για τον φόνο 22 ηλικιωμένων σε γηροκομείο, πέθανε περισσότερα από 20 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του.

Ο Νέσετ, γνωστός ως «Ο απίθανος κατά συρροή δολοφόνος» από βιβλίο που βασίστηκε στη ζωή του, εργαζόταν ως νοσηλευτής και διευθυντής στο γηροκομείο Όρκνταλ, όπου σκότωσε 22 ασθενείς. Για ένα διάστημα, οι αρχές πίστευαν πως τα θύματά του μπορεί να έφταναν έως και τα 60, σε μια τετραετή φονική δράση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατο βιβλίο που εκδόθηκε φέτος, ο συγγραφέας εκφράζει αμφιβολίες για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρξε δικαστική πλάνη.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Περ-Άρνε Σκογκ, στην εφημερίδα VG, αναφέροντας ότι ο Νέσετ πέθανε ήσυχα στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών, σε γηροκομείο την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Η δίκη και η καταδίκη

Οι υποψίες για τη δράση του άρχισαν να εντείνονται το 1981, όταν προέκυψαν ερωτήματα για τους θανάτους ασθενών στο γηροκομείο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι το φονικό του όπλο ήταν το μυοχαλαρωτικό φάρμακο Curacit.

Το 1983, ο Νέσετ καταδικάστηκε για 21 ανθρωποκτονίες και καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκισης και δέκα χρόνια επιτήρησης, την ανώτατη ποινή που μπορούσε να επιβάλει τότε το δικαστήριο. Το 1993 μετατράπηκε η ποινή του σε μη στερητική της ελευθερίας και το 2004 αποφυλακίστηκε με νέο όνομα και μυστική διεύθυνση.

Οι αμφισβητήσεις και οι ισχυρισμοί του Νέσετ

Πέρυσι, ο Νέσετ είχε δηλώσει στο νορβηγικό δίκτυο NRK ότι επιθυμούσε να ξανανοίξει η υπόθεση, υποστηρίζοντας πως εξαναγκάστηκε σε ομολογία. «Θυμάμαι καλά ότι ομολόγησα. Με απείλησαν ότι θα ξεθάψουν τους νεκρούς. Το βρήκα τόσο φρικτό που είπα πως θα ήταν καλύτερα να το αναλάβω εγώ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Νέσετ ισχυρίστηκε ότι είχε αγοράσει το φάρμακο για να προχωρήσει στην ευθανασία ενός σκύλου, όμως το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την εξήγησή του. Κατά τις ανακρίσεις είχε παραδεχθεί ότι είχε χρησιμοποιήσει Curacit και σε απόπειρα αυτοκτονίας, προτού τελικά ανακαλέσει όλες τις ομολογίες του λίγο πριν από τη δίκη.

