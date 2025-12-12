Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία είναι εφικτή μόνο εφόσον οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν πλήρως από την περιοχή του Ντονμπάς. Όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant, η περιοχή που αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το Κίεβο θα περάσει υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Εθνοφρουράς.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να προκύψει μόνο μετά την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων», τόνισε ο Ουσάκοφ, προσθέτοντας ότι, εάν αυτό δεν επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων, θα γίνει με στρατιωτικά μέσα.

Σήμερα, η Ρωσία ελέγχει ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ και περίπου το 80% της περιοχής του Ντονέτσκ, ενώ το Κίεβο διατηρεί τον έλεγχο αρκετών σημαντικών πόλεων, όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Παράλληλα ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι σε ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, μόνο η Ρωσική Εθνοφρουρά (Rosgvardiya) θα αναπτυχθεί στα τμήματα του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, χωρίς παρουσία του ρωσικού στρατού. «Είναι πιθανό να μην υπάρχουν στρατεύματα εκεί, ούτε ρωσικά ούτε ουκρανικά. Αλλά θα υπάρχει η ρωσική εθνοφρουρά και η αστυνομία για τη διατήρηση της τάξης και την οργάνωση της ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ρωσική Εθνοφρουρά, δύναμη περίπου 400.000 ανδρών, αποτελεί στρατιωτικού τύπου εσωτερικό σώμα και συμμετέχει στην Ουκρανία από τα πρώτα στάδια του πολέμου, με σημαντικό ρόλο να έχουν και μονάδες από την Τσετσενία. Το 2023, η Ρωσία νομοθέτησε τη δυνατότητα της Εθνοφρουράς να χρησιμοποιεί βαρέα όπλα, όπως άρματα μάχης και πυροβολικό.