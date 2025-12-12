Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, ήταν ο απολογισμός ουκρανικής επιδρομής με drones στην πόλη Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιτάλι Καρόλεφ. Όπως πρόσθεσε, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν, ενώ περίπου είκοσι κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα λόγω ζημιών στο κτίριο.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κλιμάκωση επιθέσεων με drones

Η Ουκρανία δέχεται σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα από τη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, πραγματοποιεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε συνολικά 90 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές και στη Μαύρη Θάλασσα, εκ των οποίων τα 63 στην περιφέρεια Μπριάνσκ και τρία στην Τβερ.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε αναφέρει την κατάρριψη περισσότερων από 300 μη επανδρωμένων οχημάτων, σε μία από τις πιο μαζικές ουκρανικές επιδρομές μέχρι σήμερα, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων προς τα αεροδρόμια της Μόσχας.

Αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες ειρήνης. Ζήτησε, όπως δήλωσε, «πράξεις» από τη Μόσχα και το Κίεβο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.