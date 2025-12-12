Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται συνέντευξη του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο επόμενος πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συνεννοείται μαζί του σχετικά με το ύψος των επιτοκίων. Όπως ανέφερε, ο Γουόρς «πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια».

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο». Όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να βρίσκεται το επιτόκιο σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε: «στο 1% και ίσως χαμηλότερα από αυτό».