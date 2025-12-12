Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, νέος Πρόεδρος του Eurogroup, συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.

Στην πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι με τον Πρόεδρο Costa «συζητήσαμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».

Όπως σημείωσε ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».