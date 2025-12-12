Η Λάρνακα αναδείχθηκε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πόλη θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον κορυφαίο θεσμό πολιτισμού της Ευρώπης.

Μαζί με τη Λάρνακα, τον τίτλο για το 2030 κέρδισαν η Λουβέν του Βελγίου και το Νίκσιτς του Μαυροβουνίου. Οι τρεις πόλεις θα μοιραστούν το πολιτιστικό επίκεντρο της Ευρώπης εκείνη τη χρονιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει σε κάθε Πολιτιστική Πρωτεύουσα χρηματικό βραβείο 1,5 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Το βραβείο ανταμείβει την ποιότητα του πολιτιστικού σχεδιασμού και την προετοιμασία των πόλεων που αναλαμβάνουν τον θεσμό.

Οι πόλεις που φέρουν τον τίτλο ενισχύουν τη δημιουργική τους δραστηριότητα, προσελκύουν τουρισμό και επενδύσεις και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, την περίοδο 2013-2022 οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες φιλοξένησαν κατά μέσο όρο 1.000-1.200 δράσεις ετησίως, προσελκύοντας περίπου 38,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επισκεψιμότητα αυξήθηκε έως και 40%.

Η «ανθρωπιά» στο επίκεντρο του προγράμματος

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης μεταξύ των Γενεών, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, συνεχάρη τη Λάρνακα δηλώνοντας: «Συγχαρητήρια στη Λάρνακα για την πρότασή της ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030 της Κύπρου. Ο τρόπος με τον οποίο η Λάρνακα αναδεικνύει την ανθρωπιά – τις βαθιές και κοινές ανθρώπινες αξίες μας, είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να στείλει σήμερα η Ευρώπη».

Η Λάρνακα είναι η δεύτερη κυπριακή πόλη που αποκτά τον τίτλο, μετά την Πάφο το 2017. Σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων, το πολιτιστικό της πρόγραμμα εστιάζει στην έννοια της «ανθρωπιάς» (anthropia) ως κοινό τόπο που ενώνει τους ανθρώπους.

Μέσα από την εξερεύνηση του «Κοινού Τόπου» σε σωματικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο, η πόλη επιδιώκει να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και το αίσθημα κοινότητας.

Ένας θεσμός με ιστορία

Οι υποψήφιες πόλεις οφείλουν να παρουσιάσουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, να εμπλέκουν ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και να αποδεικνύουν ότι μπορούν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμα οφέλη.

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών θεσμοθετήθηκε το 1985, ύστερα από πρόταση της Μελίνας Μερκούρη. Από τότε, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα της Ευρώπης, δίνοντας στις πόλεις την ευκαιρία να αναδείξουν την ταυτότητά τους και να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρονιά του τίτλου.