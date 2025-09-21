Αναστάτωση προκλήθηκε σε δρόμο της Λάρνακας όταν δύο άτομα επιτέθηκαν σε οδηγό λεωφορείου. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαιναν φέρεται να προσπάθησε να παρασύρει με το αυτοκίνητο άλλο άτομο.

Στο βίντεο, διακρίνονται οι δύο άνδρες να πλησιάζουν το λεωφορείο και να επιτίθενται φραστικά και σωματικά στον οδηγό, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής. Ο οδηγός, εμφανώς σοκαρισμένος, βγαίνει από το όχημά του και κατευθύνεται προς τους δύο επιτιθέμενους, την ώρα που εκείνοι επιστρέφουν στο αυτοκίνητό τους.

Ο ένας εκ των δύο, που είχε ήδη μπει στη θέση του οδηγού, όχι μόνο δεν απομακρύνεται ή αποφεύγει την αντιπαράθεση, αλλά – σύμφωνα με την καταγγελία επιχειρεί να παρασύρει με το όχημα τον οδηγό του λεωφορείου.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία από το θύμα, το οποίο αναμένεται να κληθεί τις επόμενες ημέρες για επίσημη κατάθεση. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από το βίντεο, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.