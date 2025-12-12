Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό ενός 33χρονου από το Ηράκλειο Κρήτης, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το βράδυ της Κυριακής 7/12.

Πρόκειται για ειδικευόμενο γιατρό του νοσοκομείου «Βενιζέλειο» με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, του οποίου η απουσία έγινε αντιληπτή τη Δευτέρα 8/12, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ειδικευόμενου γιατρού ήταν εκείνος που ενημέρωσε πρώτος τις Αρχές για την εξαφάνισή του.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως, πέρα από τον ίδιο, αγνοείτο και το αυτοκίνητό του. Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, σε μεγάλη απόσταση από το Ηράκλειο, όπου ο 33χρονος ζούσε και εργαζόταν.

Κατά τις ίδιες πηγές το γεγονός ότι βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, όπου δηλώθηκε η εξαφάνιση, θεωρείται από τις Αρχές ανησυχητικό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνών προς την περιοχή.