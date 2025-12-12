Αγρότες και παραγωγοί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ετοιμάζονται να φτάσουν με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία στην επιβατική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί το πανελλαδικό συλλαλητήριο τους. Η κινητοποίηση συγκεντρώνει συμμετοχές από δεκάδες μπλόκα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας έχουν ήδη ξεκινήσει με τα τρακτέρ τους προς τα διόδια των Νέων Μαλγάρων, όπου θα συναντηθούν με συναδέλφους τους για να συνεχίσουν όλοι μαζί, σε μηχανοκίνητη πορεία, προς το λιμάνι. Αντίστοιχη πορεία θα ξεκινήσει γύρω στις 11.00 από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», με την πομπή να κινείται μέσω Μουδανίων, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Εγνατίας, καταλήγοντας στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, λόγω της σημερινής κινητοποίησης δεν θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων σε άλλα σημεία. Η επόμενη κίνηση των αγροτών θα καθοριστεί στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν, σε συνάρτηση με τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Νίκαια Λάρισας.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί πραγματοποιούν οι παραγωγοί στο μπλόκο Κουλούρας. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης μοιράζουν στους οδηγούς κομπόστα ροδάκινο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς επηρεάζει σημαντικά τη διέλευση προς τη Βέροια, καθώς το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού στο Νησέλι Ημαθίας παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.

Από τις 3 Δεκεμβρίου ο αποκλεισμός στο ρεύμα προς Βέροια συνεχίζεται από αγρότες της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτή δίοδο μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο βρίσκονται και παραγωγοί από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Στην Πέλλα, παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου, στη θέση «Αλυσίδα» κοντά στη Δροσιά, καθώς και στα «Φανάρια» της Έδεσσας. Αγρότες από τη Σκύδρα, την Αριδαία και τον Δήμο Αλμωπίας συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προγραμματίζουν συμβολικό αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης. Παράλληλα, στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Τα μπλόκα σε Πράσινα Φανάρια, Δερβένι, Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, που αποτρέπει τη μετάβαση των αγροτών προς τον κόμβο του αεροδρομίου. Στο Δερβένι, το μπλόκο συνεχίζεται στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ στα διόδια Μαλγάρων οι αγρότες του Δήμου Δέλτα κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου.

Αμετακίνητοι παραμένουν και οι αγρότες στη Χαλκηδόνα, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Στη Χαλκιδική, οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο της Νικήτης έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση στο λιμάνι.

Δράμα, Καβάλα και Σέρρες

Στη Δράμα, αγρότες προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό από τη μία το μεσημέρι στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, σημείο που συνδέει τους οικισμούς της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στην Καβάλα έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού.

Στον κόμβο Κερδυλλίων, αγρότες και κτηνοτρόφοι των Σερρών συνεχίζουν τον επ’ αόριστον αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μόνο μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Τα αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, το οποίο ενισχύεται καθημερινά. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά εθνική οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Οι συμμετέχοντες διανέμουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ σε πρόσφατη γενική συνέλευση αποφασίστηκε γενική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου. Στη συνέλευση συμμετείχαν 67 σωματεία, καθώς και αιρετοί εκπρόσωποι της περιοχής, σύμφωνα με τον κτηνοτρόφο Δημήτρη Μόσχο, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Σιάτιστας.

Αμετακίνητοι παραμένουν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.