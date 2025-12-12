Σε όλη τη χώρα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με δυναμικές δράσεις και αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και λιμανιών.

Στην Καβάλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ενώ στην Ηγουμενίτσα επιχείρησαν να αποκλείσουν το λιμάνι της πόλης. Παράλληλα, στην Εύβοια προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας για περίπου μία ώρα.

Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά με χιλιάδες τρακτέρ, με τα θεσσαλικά μπλόκα να πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Στο Ηράκλειο, οι αγρότες αποχώρησαν από τα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της ΑΑΔΕ, καθώς αντιπροσωπεία τους προγραμματίστηκε να συναντηθεί με τον Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις πιέσεις τους ενόψει κυβερνητικών αποφάσεων.

Παρά την αποφασιστικότητά τους, οι αγρότες δείχνουν για πρώτη φορά διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο, κάτι που θα συζητηθεί στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια. Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, με τη συζήτηση να συνεχίζεται αύριο το πρωί.

Οι περαιτέρω κινήσεις των παραγωγών στα Χανιά θα καθοριστούν μετά τη νέα συνάντηση. Εν τω μεταξύ, νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Θεσπρωτία και την Καβάλα, όπου αγρότες πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας. Στην Ηγουμενίτσα, επιχείρησαν συμβολικό αποκλεισμό του διεθνούς λιμανιού, με την αστυνομία να στήνει φραγμούς.

Στην Κοζάνη, αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στην κεντρική Εύβοια επανέλαβαν τον αποκλεισμό της νέας γέφυρας Χαλκίδας.

Σχέδιο αποκλεισμού του λιμανιού Θεσσαλονίκης

Ο σχεδιασμός για την κάθοδο των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη το πρωί της Παρασκευής. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι πολλά αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω διάλογο.

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να μην υπάρχει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο», δήλωσε ο Χρήστος Τσιάρας. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας προανήγγειλε αποζημιώσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο λόγω παγωνιών.

Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί διάσκεψη στη Νίκαια, με σκοπό την αποτίμηση των κινητοποιήσεων και τη χάραξη της στρατηγικής κλιμάκωσης. Άγνωστο παραμένει αν θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Κρήτης, καθώς αντιπροσωπεία τους έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 12:00 στο Πνευματικό Κέντρο Νίκαιας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 35 έως 40 μπλόκα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν, εφόσον δεν υπάρξει σαφής κυβερνητική δέσμευση για επίλυση των προβλημάτων τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι παραγωγοί δέχονται τη στήριξη εργαζομένων, συνταξιούχων και τοπικών φορέων. Το σημείο επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, εκφράζοντας ανησυχία για την ερήμωση της υπαίθρου. Εκεί αναμένεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ουρές στον Προμαχώνα

Στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, εκατοντάδες νταλίκες παραμένουν ακινητοποιημένες και στις δύο πλευρές των συνόρων, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες συνεχίζουν για ένατη ημέρα τον αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το σημείο ως το πιο κομβικό μπλόκο της χώρας.

Αύριο αναμένεται εξάωρος αποκλεισμός του σταθμού, ενώ παράλληλα θα κινηθούν πάνω από 100 λεωφορεία με φοιτητές προς το Μπάνσκο. Η αστυνομία προσπαθεί να διαχειριστεί την αυξημένη ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας

Από τις 7:00 έως 8:30 το απόγευμα έκλεισε εκ νέου η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της κεντρικής Εύβοιας. Στο σημείο καταφθάνουν ενισχύσεις από τη βόρεια Εύβοια, ενώ το πρωί είχε προηγηθεί νέος αποκλεισμός διάρκειας μιάμισης ώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, παρέμεινε ανοιχτό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα μέσω της παλαιάς γέφυρας, λόγω της περιφοράς της εικόνας του Αγίου Σπυρίδωνα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις τους.