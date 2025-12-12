Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο.

Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών.

Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.