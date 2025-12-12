Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN) στα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χώρα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση και δημοσίευση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η εφαρμογή του κανονισμού PBN αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς ενισχύει την ασφάλεια των πτήσεων, τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών προσφέρει καλύτερα εργαλεία στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και στους χειριστές, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Οι απαντήσεις των ελληνικών Αρχών στην προειδοποιητική επιστολή του Απριλίου 2024 και στην αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024 δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών και των διορθωτικών μέτρων.

«Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο παρόν στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η σημασία του κανονισμού PBN

Ο κανονισμός PBN στοχεύει στη βελτιστοποίηση των διαδρομών εναέριας κυκλοφορίας και των διαδικασιών προσέγγισης, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας, της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας. Η εφαρμογή του επιτρέπει στους πιλότους να πραγματοποιούν προσγειώσεις με κατακόρυφη καθοδήγηση, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των αερολιμένων, ιδιαίτερα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ανησυχίες και προοπτικές

Πηγές από τις Βρυξέλλες διευκρινίζουν ότι «οι πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς» και ότι «οι πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας εκτελούνται βάσει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, υπό την εποπτεία της ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως «η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει πλήρως τα προηγμένα ραντάρ που θα αντικαταστήσουν τα παρωχημένης τεχνολογίας» και ότι «δεν έχει εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN)». Αν αυτά τα κενά καλυφθούν άμεσα, «η ασφάλεια θα ενισχυθεί περαιτέρω».

Αναφερόμενες στους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή πιέζει την Ελλάδα να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, οι ίδιες πηγές σημειώνουν: «Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα προσφέρει καλύτερα εργαλεία στους ελεγκτές. Αυτό θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα αεροδρόμια, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και ωφελώντας την οικονομία και τον τουρισμό».

Το σχέδιο δράσης της Ελλάδας

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των ελληνικών Αρχών, πηγές αναφέρουν ότι «το Υπουργείο Μεταφορών έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας». Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα αρχίσει σταδιακά να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και να δημοσιεύει τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Η ΥΠΑ υποβάλει τακτικά εκθέσεις προόδου, επιτρέποντας στην Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου και να αξιολογεί τους κινδύνους και τα διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον EASA και τον EUROCONTROL.