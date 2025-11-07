Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα στην επάνδρωση των αεροδρομίων με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάζονται είναι εκείνα της Ατλάντα, του Σαν Φρανσίσκο, της Ουάσινγκτον και του Νιούαρκ.

Σύμφωνα με την FAA, καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού καταγράφονται σε δέκα τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στους πύργους ελέγχου και σε ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Η υπηρεσία ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν περίπου το 4% των πτήσεων σε σαράντα μεγάλα αεροδρόμια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Η American Airlines ανακοίνωσε ότι, βάσει των οδηγιών της FAA, περίπου 12.000 πελάτες της είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται μέσα στην ημέρα.