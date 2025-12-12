Ανατροπές φέρνει η προγραμματισμένη 24ωρη απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, καθώς οι εκπαιδευτικοί τελικά αποσύρονται, αφήνοντας ανοιχτό το σκηνικό για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων. Την ίδια ώρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το κλίμα παραμένει «ηλεκτρισμένο», με την ΠΟΕ-ΟΤΑ να προχωρά κανονικά σε απεργία, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών.

Η πρόταση βασιζόταν στην απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και στην έμπρακτη αλληλεγγύη στους αγώνες των αγροτών, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση.

Ανοιχτό πάντως μένει το ζήτημα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το αν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, Ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία θα συμμετάσχουν στην απεργία. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται λίγες ημέρες πριν από την απεργία.

Στους δρόμους οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι:

Πολλοί Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν μισθοδοσίες.

Υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο και κοινωνικές δομές λειτουργούν οριακά.

Ο δανεισμός δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση του προβλήματος.

Οι δημότες πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση υπηρεσιών.

Βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας: