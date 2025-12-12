Η επιβάρυνση 10% στους λογαριασμούς κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας αποτελεί ένα σταθερό κόστος για τους περισσότερους χρήστες. Ωστόσο, για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από το συγκεκριμένο τέλος, μέσω μιας απλής διαδικασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr.

Το Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.) είναι το επίσημο ψηφιακό σύστημα όπου καταχωρίζονται οι δικαιούχοι της απαλλαγής. Σκοπός του είναι να ενημερώνει αυτόματα τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για τους αριθμούς που δικαιούνται μηδενικά τέλη, ώστε η έκπτωση να εφαρμόζεται χωρίς καθυστέρηση στους λογαριασμούς τους.

Ποιοι δικαιούνται την απαλλαγή

Δικαίωμα εγγραφής στο Μη.Δ.Α.Τε. έχουν οι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών. Η εγγραφή τους στο μητρώο συνεπάγεται απαλλαγή από την επιβάρυνση 10% στο κόστος χρήσης της κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία εγγραφής

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Είσοδος στο gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet. Καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, όπως: Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Πάροχος κινητής τηλεφωνίας

ΑΜΚΑ του δικαιούχου (ή του παιδιού, εάν πρόκειται για ανήλικο) Επιβεβαίωση του αριθμού κινητού μέσω κωδικού επαλήθευσης που αποστέλλεται με SMS. Οριστική υποβολή της αίτησης, μετά την οποία οι πάροχοι ενημερώνονται αυτόματα.

Τι χρειάζεται ο χρήστης

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:

Οι κωδικοί TAXISnet του αιτούντος

του αιτούντος Ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου

του δικαιούχου Ο αριθμός κινητού που θα ενταχθεί στο καθεστώς απαλλαγής

Το όφελος για τον καταναλωτή

Με την εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος κινητής τηλεφωνίας μηδενίζεται άμεσα, μειώνοντας το συνολικό ποσό που πληρώνει ο συνδρομητής. Για όσους διαθέτουν καρτοκινητή ή συμβόλαιο, η εξοικονόμηση είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα σε μηνιαία βάση.

Η δυνατότητα απαλλαγής λειτουργεί ως ένα μέτρο οικονομικής στήριξης των νέων, που με λίγα μόνο βήματα μπορούν να μειώσουν αισθητά τα τηλεπικοινωνιακά τους έξοδα.