Η Γερμανία θα στηρίξει τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, δήλωσε την Πέμπτη (11/12) από τις Βρυξέλλες, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Έχω καταστήσει σαφές σε προσωπικές συζητήσεις τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Eλληνα ομόλογο μου ότι ως Γερμανός ΥΠΟΙΚ σε συμφωνία με τον Kαγκελάριο θα ψηφίσω υπέρ του Eλληνα υπουργού και ελπίζουμε ότι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος του Eurogroup», ανέφερε.

Το Eurogroup – το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών των χωρών της Eυρωζώνης – προχωρά σήμερα στην εκλογή του νέου προέδρου του.

Υπενθυμίζεται ότι αντίπαλος του κ. Πιερρακάκη στη διαδικασία, είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεν βαν Πέτεγκεμ.