Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από επίθεση με μαχαίρι στο Χέρφορντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας. Το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, ενώ, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης και το θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Ο 16χρονος φέρει σοβαρό τραύμα στην πλάτη και έχει ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Στην περιοχή της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση σε πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν άμεσα με την αστυνομία.