Ναι, η Αθήνα έχει τη δική της μαγεία κατά την εποχή των Χριστουγέννων. Φώτα, μυρωδιές, γιορτινή διάθεση και άπειρες ευκαιρίες για να περάσουν μικροί και μεγάλοι χρόνο μαζί. Αν αυτή τη χρονιά όμως θέλεις κάτι περισσότερο από τις κλασικές βόλτες, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις πώς θα περάσετε υπέροχα μένοντας σπίτι και φτιάχνοντας ένα οικογενειακό DIY project.

Τα Χριστούγεννα άλλωστε είναι συνυφασμένα με εκείνες οι στιγμές στο σπίτι. Τα γέλια, τα κυνηγητά, οι φωνές και οι χαρές. Φέτος, εάν μείνεις σπίτι, αξίζει να ασχοληθείς με μια οικογενειακή diy κατασκευή. Μια μικρή δημιουργική πρόκληση για όλους που θα φέρει μόνο χαμόγελα. Οι πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις δεν προέρχονται από ακριβά δείπνα ή δώρα, αλλά από εκείνες τις απλές στιγμές που θα περάσετε κάμποσες ώρες γύρω από το τραπέζι, με χαρτόνια, κορδέλες και χρώματα. Είναι ευκαιρία να φτιάξεις τη δική σου μικρή χριστουγεννιάτικη ιστορία. Και επειδή δεν θέλουμε να ψάχνεις πέρα δώθε για ιδέες. Παρακάτω θα βρεις όλα όσα πρέπει.

Στολίδια από πηλό: η πιο όμορφη οικογενειακή παραγωγή

Πηλός, λίγη φαντασία και μερικά χριστουγεννιάτικα σχήματα. Τόσο απλά. Τα παιδιά λατρεύουν να ζυμώνουν και να δίνουν μορφή σε υλικά. Οι γονείς απολαμβάνουν το ότι βλέπουν χαρακτήρες να ξεδιπλώνονται. Κι όταν τα στολίδια στεγνώσουν, τα βάφετε μαζί, προσθέτετε κορδέλες και… έτοιμο το πιο προσωπικό δέντρο της χρονιάς. Σε συνδυασμό, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο εργαστήριο κεραμικής που διοργανώνει οικογενειακά χριστουγεννιάτικα workshops.

DIY Κάρτες: ευχές με έξτρα αγάπη

Οι χριστουγεννιάτικες κάρτες είναι ένας μικρός θησαυρός. Και τα παιδιά νιώθουν περήφανα όταν φτιάχνουν κάτι που προορίζεται για τη γιαγιά, τον παππού, τους φίλους. Διπλωμένο χαρτόνι, λίγη χρυσόσκονη, κομμάτια χαρτιού για να φτιάξετε δέντρα, αστέρια ή μικρά 3D εφέ.

Μπορείτε να μαζέψετε υλικά μέσα από μια βόλτα στα καταστήματα ή να τα προμηθευτείτε online. Μην ξεχνάς. Κάθε κάρτα είναι και μια ιστορία.

Xmas DIY διακόσμηση: η πόλη εμπνέει, το σπίτι δημιουργεί

Η Αθήνα φοράει τα καλά της παντού. Από το Σύνταγμα και το μεγάλο χριστουγεννιάτικος δέντρο, έως τις διάφορες στολισμένες πλατείες στη Νέα Σμύρνη, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι και άλλες. Μια οικογενειακή βόλτα εκεί μπορεί να γίνει το τέλειο moodboard για τις δικές σας χειροποίητες διακοσμήσεις. Στεφάνια με χαρτόνι και πομ-πομ, γιρλάντες από χαρτί, μικρά σπιτάκια από ξύλο ή χαρτόνι που μπορείτε να βάψετε όλοι μαζί. Είναι τόσο απλό να μεταφέρεις λίγη από τη μαγεία της πόλης μέσα στο σπίτι.

Το δικό σας μικρό “workshop πακεταρίσματος”

Δεν υπάρχει παιδί που να μην ενθουσιάζεται με κορδέλες, αυτοκόλλητα και χρωματιστά χαρτιά. Εσύ τους δίνεις το ρόλο του “βοηθού του Άη Βασίλη” και τους αναθέτεις να τυλίξουν τα οικογενειακά δώρα. Σε 10 λεπτά το σαλόνι έχει γίνει ένα… μικρό εργαστήριο όπου όλα τα ξωτικά συμμετέχουν. Κάθε δώρο αποκτά τη δική του ιστορία.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μία από τις πιο υπέροχες και εύκολες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους είναι να… στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις δικές τους ζωγραφιές. Τα δικά τους χειροποίητα στολίδια. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα δαχτυλάκια τους ή τους μαρκαδόρους. Οι μεγάλοι προσθέτουν τις λεπτομέρειες. Το τελικό αποτέλεσμα; Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο ευτυχία και προσωπικές αναμνήσεις. Ένας απόλυτος οικογενειακός χριστουγεννιάτικος θησαυρός.

Αθηναϊκά Christmas Workshops: η βόλτα γίνεται εμπειρία

Κάθε Δεκέμβριο, πολλά πολιτιστικά κέντρα και δήμοι της Αθήνας διοργανώνουν δωρεάν ή οικονομικά εργαστήρια για παιδιά. Από ζωγραφική και στολίδια μέχρι DIY κάρτες και μικροκατασκευές. Βγαίνετε από το σπίτι, ζείτε κάτι χριστουγεννιάτικο και επιστρέφετε γεμάτοι ιδέες για να συνεχίσετε τη δημιουργία.

Για μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες

Με μαρκαδόρους, τέμπερες, χαρτόνια, glitter και ένα μπλοκ ζωγραφικής, το σπίτι μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά ένα μικρό δημιουργικό εργαστήριο. Οι μεγάλοι… καλλιτέχνες βρίσκουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πιο δύσκολα projects. Από χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές μέχρι decoupage σε ξύλινα σπιτάκια. Τα παιδιά, από την άλλη, λατρεύουν τις γρήγορες κατασκευές. Μικρά στολίδια από χαρτόνι, χρωματιστά δεντράκια, φιγούρες των αγαπημένων τους χαρακτήρων που μετά θα στολίσουν στο δωμάτιό τους. Κάπως έτσι, κάθε γωνιά γεμίζει χρώματα, υλικά και μικρές ιδέες που γίνονται στιγμές. Το σημαντικό; Ότι όλοι δημιουργούν μαζί.

Αυτά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα είναι ευκαιρία να μαζευτεί η οικογένεια και να φτιάξει, να ζωγραφίσει, να παίξει, να γελάσει. Τα DIY xmas projects δεν είναι απλώς χειροτεχνίες. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες που χτίζονται τώρα και μένουν για χρόνια. Όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν φτιάξετε, το σημαντικό είναι ένα. Να το κάνετε μαζί.

Καλά Χριστούγεννα!