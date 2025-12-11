Ύστερα από τη θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, η «Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» της Άλκης Ζέη συνεχίζει από τις 12 Δεκεμβρίου την επιτυχημένη της πορεία για τρίτη χρονιά στο θέατρο «Μεταξουργείο». Η Γιασεμί Κηλαηδόνη, υποψήφια με την ερμηνεία της για το βραβείο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ, ερμηνεύει τον συγκλονιστικό μονόλογο για την ιστορία μιας γενιάς που στις ταραγμένες δεκαετίες από το 1940 έως και εκείνη του 1970 επέλεξε, με βαρύ τίμημα, να αλλάξει τον κόσμο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φώτης Μακρής.

Πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας και ταυτόχρονα την ιστορία της Ελλάδας. Η κεντρική ηρωίδα, η «αρραβωνιαστικιά», καταφεύγει στη μνήμη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αφηγηθεί την εμπειρία της αλλά και την εμπειρία της γενιάς της, προσπαθώντας να βρει το νόημα της Ιστορίας. Σ’ όλη αυτή την διαδρομή, αναπλάθει εμπειρίες από την προπολεμική Ελλάδα, από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, από την Κατοχή, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τη μετεμφυλιακή περίοδο και τη Χούντα των Συνταγματαρχών, αλλά και από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (μετανάστευση, πολυπολιτισμικές κοινωνίες κ.ά.).

Η διασκευή του μυθιστορήματος, που έχει γίνει από τον Φώτη Μακρή, την Κλεοπάτρα Τολόγκου και τη Στέλλα Κρούσκα, πλέκεται στον διπλό ιστό της προσωπικής και της συλλογικής περιπέτειας. Σ’ ένα μεταίχμιο της ζωής της και της πρόσφατης ιστορίας μας –στη διάρκεια της δικτατορίας– η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, ανασύροντας τις αναμνήσεις της συνθέτει το ψηφιδωτό της τριακονταετίας.

