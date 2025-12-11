Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία του κλάδου για καθολικό κλείσιμο των κρεοπωλείων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν λόγω εορταστικού ωραρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, με στόχο την έκφραση συμπαράστασης στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Όπως επισημαίνεται, οι κρεοπώλες βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και όλων των επαγγελματιών που αγωνίζονται «διεκδικώντας δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα προς το ζην, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα».

Η ΠΟΚΚ υπογραμμίζει ότι ο πρωτογενής τομέας, στον οποίο οι κρεοπώλες αποτελούν κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας διατροφής, «όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών». Η κατάσταση αυτή, όπως σημειώνεται, αυξάνει το κόστος διαβίωσης και υπονομεύει τον ρόλο των επαγγελματιών που αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Για τους παραπάνω λόγους, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι στηρίζει κάθε ειρηνική κινητοποίηση, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του κρέατος και των υπόλοιπων προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.