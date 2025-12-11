Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό ένα σκυλί σε αγροτική περιοχή στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, πράξη για την οποία κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα πριν το θάψει. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν περιπατητής εντόπισε το σημείο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ξεθάψουν το σκυλί, το οποίο βρέθηκε ζωντανό. Παραδόθηκε άμεσα στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του 90χρονου. Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι το ζώο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας και υπέφερε. «Νόμιζα πως ήταν νεκρό», φέρεται να είπε, επικαλούμενος τον ισχυρισμό της πλάνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.